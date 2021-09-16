Четыре шеф-повара из России вошли в топ-100 международной премии The Best Chef

В рейтинг 100 лучших поваров — номинантов международной премии The Best Chef 2021 — вошли четыре шефа из России. Среди них — Владимир Мухин, Анатолий Казаков, а также Иван и Сергей Березуцкие.

Ресторатор и шеф-повар White Rabbit Владимир Мухин оказался в списке на девятой строчке, самой высокой среди россиян. Шефы московского ресторана Twins Garden братья-близнецы Иван и Сергей Березуцкие стали 62-ми, а Анатолий Казаков, возглавляющий московский Selfie, — 90-м.

«Этот рейтинг, на мой взгляд, — это „Оскар“ каждого шеф-повара. К тому же очень приятно, что Россию по достоинству начали оценивать с точки зрения гастрономии. Раньше был такой стереотип, что русская кухня жирная, тяжелая, советская. Сейчас по-другому к нам относиться начали в мире, и в этом в том числе наша заслуга», — рассказал ТАСС Владимир Мухин.

Победителем премии был признан повар Давид Муньос из Испании. Всего в топ-100 попали мастера из 29 стран, которых отбирало независимое жюри.