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Объявлен шорт-лист литературной премии «Просветитель»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:20

16 сентября стали известны финалисты литературной премии «Просветитель» — восемь лучших научно-популярных книг, написанных на русском языке. Победители будут объявлены 18 ноября.

В категории «Естественные и точные науки» в короткий список вошли «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира» Максима Винарского, «Маятник сна» Владимира Ковальзона, «Стресс, боль и опиоиды. Об эндорфинах и не только» Сергея Парина и «Вирус, который сломал планету» Ирины Якутенко.

В финал категории «Гуманитарные науки» вышли «Французская революция» Дмитрия Бовыкина и Александра Чудинова, «Проклятые экономики» Андрея Мовчана и Алексея Митрова, «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах» Николая Эппле, а также «История смерти. Как мы боремся и принимаем» Сергея Мохова (интервью с ним можно прочитать здесь).

Все финалисты, по правилам конкурса, получат по 100 тыс. рублей, а победитель в каждой категории — по 700 тыс. рублей. В прошлом году лауреатом премии «Просветитель» в номинации «Гуманитарные науки» стала книга «Знак не сотрется». «Афиша Daily» поговорила с авторами исследования о том, как миллионы людей с оккупированных территорий угоняли на работы в Германию и как их потом воспринимали на родине.

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