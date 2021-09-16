Дебютный роман Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» впервые издадут на русском языке

«Однажды в Голливуде» — это полноценное произведение, которое по-новому рассказывает о событиях одноименного фильма. Книга расширяет сюжетное пространство кинокартины о некогда популярном актере Рике Далтоне ( Леонардо Ди Каприо ) и его дублере Клиффе Буте (Брэд Питт).

Издательство Individuum выпустит в ноябре книгу Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» на русском языке. Электронная версия и аудиокнига будут доступны на Bookmate, сообщили « Афише Daily » в пресс-службе сервиса.

В США роман Тарантино вышел в конце июня и сразу же стал бестселлером по версии New York Times и книгой № 1 на Amazon. Прочитать рецензию «Афиши Daily» на издание можно здесь.

На русский язык книгу переведут Сергей Карпов и Алексей Поляринов — они же занимались совместным переводом «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса и «Муравечества» Чарли Кауфмана.

Оригинальный фильм Тарантино «Однажды в… Голливуде» вышел в 2019 году. Картина была номинирована на пять премий «Золотой глобус», десять премий BAFTA и десять «Оскаров».