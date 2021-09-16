перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Книга Марии Степановой попала в лонг-лист Национальной книжной премии США 16:36
Озоновая дыра над Антарктидой превысила размеры самого континента 16:25
Asal Lotfi/Unsplash
Объявлен шорт-лист литературной премии «Просветитель» 15:20
Собаку, потерявшуюся в Домодедово, нашли. Она прибежала на запах хозяйки 14:26
Дебютный роман Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» впервые издадут на русском языке 14:25
СК возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в телеграме во время выборов 13:19
Суд приостановил распоряжение о нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде в России 12:19
Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заболели «несколько десятков человек» 12:03
Matthew Waring/Unsplash
За последние сутки в России выявили 19 594 случая коронавируса 11:36
Мобильные операторы предложили давать бесплатный доступ к социально значимым сайтам не всем 11:32
Суд отклонил иск об изнасиловании против Мэрилина Мэнсона 11:17
В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции и скрылся. Ранен полицейский 10:30
ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V» из‑за несоответствия практик производства 10:29
Nathana Rebouças/Unsplash
В России прекратили блокировать сервисы Google Docs и telegra.ph Обновлено в 9:53
SpaceX впервые запустила в космос полностью гражданский экипаж 9:01
Hulu опубликовал трейлер мини-сериала «Ломка» с Майклом Китоном 2:00
Warner Bros. выпустит ремейк фильма «Телохранитель» с Уитни Хьюстон 0:18
Mac Miller/YouTube
Вышел красочный клип на трек Мака Миллера. В ролях — пес Ральфи и другие фрагменты из детства рэпера Вчера в 23:36
Bloomberg: цены на еду выросли и побили рекорд 1970-х годов Вчера в 23:14
Disney снимет ремейк «Полета навигатора». На этот раз в центре истории будет женский персонаж Вчера в 22:14
Отключить рекламу

Дебютный роман Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» впервые издадут на русском языке

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:25

Издательство Individuum выпустит в ноябре книгу Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» на русском языке. Электронная версия и аудиокнига будут доступны на Bookmate, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе сервиса.

«Однажды в Голливуде» — это полноценное произведение, которое по-новому рассказывает о событиях одноименного фильма. Книга расширяет сюжетное пространство кинокартины о некогда популярном актере Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо) и его дублере Клиффе Буте (Брэд Питт).

© Пресс-материалы

В США роман Тарантино вышел в конце июня и сразу же стал бестселлером по версии New York Times и книгой № 1 на Amazon. Прочитать рецензию «Афиши Daily» на издание можно здесь.

На русский язык книгу переведут Сергей Карпов и Алексей Поляринов — они же занимались совместным переводом «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса и «Муравечества» Чарли Кауфмана.

Оригинальный фильм Тарантино «Однажды в… Голливуде» вышел в 2019 году. Картина была номинирована на пять премий «Золотой глобус», десять премий BAFTA и десять «Оскаров».

Подробности по теме
«Однажды… в Голливуде»: Тарантино в шаге от триумфа
«Однажды… в Голливуде»: Тарантино в шаге от триумфа
События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
New York Times
Люди
Квентин Тарантино
Леонардо ДиКаприо
Брэд Питт
Сергей Карпов
Дэвид Фостер
Чарли Кауфман
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить