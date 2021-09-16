GlobalCheck: в России начали блокировать сервис Google Docs

В России начали блокировать сервис Google Docs. Об этом сообщил телеграм-канал проекта GlobalCheck, занимающегося мониторингом интернет-ресурсов с ограниченным доступом.

Специалисты проекта отметили, что блокировку зафиксировали на устройствах, подключенных к сети через операторов МТС, Мегафон и Ростелеком. Последние два ограничили доступ к сервису в некоторых регионах.

По информации GlobalCheck, блокировка связана с публикацией на Google Docs списков кандидатов в депутаты Госдумы, которых рекомендует поддержать команда проекта «Умное голосование».

Телеграм-канале «Roskomsvoboda. Tech Talk» подтверждает информацию о проблемах с доступом к «Google Документам». У пользователей «Мегафона» сервис не работает практически по всей России, отметили в сообщении.

Также доступ к сервису ограничили у ряда пользователей Tele2, заявил «Roskomsvoboda. Tech Talk». «Риск того, что завтра будут проблемы с сервисами гугла, высокий», — добавили авторы канала.