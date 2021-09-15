Объявили шорт-лист Букеровской премии. В нем «Обещание» Гэлгута и «Люди удачи» Мохамед

На сайте Букеровской премии появился шорт-лист номинантов 2021 года. Ими стали шесть писателей. Один из них 3 ноября получит престижную награду и вознаграждение в 50 тыс. фунтов стерлингов.

На приз будут претендовать Анук Арудпрагасам («Поездка на север»), Деймон Гэлгут («Обещание»), Патриция Локвуд («Никто об этом не говорит»), Надифа Мохамед («Люди удачи»), Ричард Пауэрс («Недоумение») и Мэгги Шипстед («Большой виток»).

Арудпрагасам в своем втором романе рассказал о поездке мужчины через Шри-Ланку на похороны. Гэлгут поведал историю гибели семьи белых фермеров из Южной Африки. Локвуд столкнула в своей книге девушку-инфлюэнсера с реальным миром.

Мохамед описала историю жителя Кардиффа, необоснованно обвиненного в убийстве. Шипстед посвятила произведение вымышленной погибшей летчице и актрисе, которой предстоит воплотить ее образ на экране. Пауэрс рассказал об астробиологе и его сыне, подверженном вспышкам агрессии и вынужденном принимать тяжелые психоактивные препараты.

Победителем прошлой премии стал шотландский писатель Дуглас Стюарт за дебютный роман, рассказавший историю ребенка из бедной семьи в Глазго 1980-х годов. Его соперниками были Дайана Кук, Авни Доши, Брэндон Тейлор, Мааза Менгисте и Цици Дангарембга.