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«Афиша» приобрела билетную систему Listim.Tickets

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:35

«Компания Афиша» выкупила исключительные права на сервис учета и продажи билетов Listim.Tickets. Об этом сообщили в пресс-службе «Афиши».

Сделка позволит компании развивать автоматизацию продажи билетов для разных организаторов мероприятий. Стоимость покупки не раскрывается.

По условиям сделки «Афиша» получит права на программное обеспечение, а в структуру компании перейдут ключевые сотрудники «Айти Структуры», управляющей системой и взаимодействующей с клиентами. Основатель Listim.Tickets Сергей Знатнов будет заниматься развитием билетной системы в команде «Афиши».

«Мы хотим вывести „Афишу“ в лидеры рынка продажи билетов на культурно-массовые мероприятия. Новый софт позволит существенно расширить круг возможностей „Афиши“ на этом рынке», — заявил генеральный директор «Компании Афиша» Илья Альтшулер.

Listim.Tickets — сервис электронного учета и продажи билетов на мероприятия, который включает модуль управления клиентской базой и инструменты для работы с заказами: пересадка зрителей, возврат денег, аннулирование заказа. По собственным данным, у компании более 300 партнеров.

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