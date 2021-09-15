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Вышел трейлер фильма «Чемпион мира» с Хабенским в роли гроссмейстера Виктора Корчного

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:25

Компания «Централ Партнершип» поделилась первым трейлером фильма «Чемпион мира». Посмотреть ролик можно на ютьюбе.

В центре сюжета — матч на первенство мира по шахматам в 1978 году на Филиппинах. Это один из самых легендарных поединков в истории шахмат, в котором действующий чемпион мира Анатолий Карпов отстоял свой титул в схватке с гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого.

Судя по трейлеру, в фильме расскажут и о личной жизни Карпова, которому приходится выбирать между семьей и шахматной карьерой.

Образы шахматистов на экране воплотят актеры Константин Хабенский (Виктор Корчной) и Иван Янковский (Анатолий Карпов). В картине также сыграют Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Анатолий Кот, Александр Филиппенко и другие.

Поставил ленту и написал к ней сценарий Алексей Сидоров — режиссер сериала «Бригада» и фильма «Бой с тенью».

Производством «Чемпиона мира» занимаются студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и Леонида Верещагина, телеканал «Россия 1» и кинокомпания «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино.

В широкий прокат фильм выйдет 30 декабря.

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