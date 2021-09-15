Вышел трейлер фильма «Чемпион мира» с Хабенским в роли гроссмейстера Виктора Корчного

Компания «Централ Партнершип» поделилась первым трейлером фильма «Чемпион мира». Посмотреть ролик можно на ютьюбе.

В центре сюжета — матч на первенство мира по шахматам в 1978 году на Филиппинах. Это один из самых легендарных поединков в истории шахмат, в котором действующий чемпион мира Анатолий Карпов отстоял свой титул в схватке с гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого.

Судя по трейлеру, в фильме расскажут и о личной жизни Карпова, которому приходится выбирать между семьей и шахматной карьерой.