Вышел трейлер фильма «Чемпион мира» с Хабенским в роли гроссмейстера Виктора Корчного

Компания «Централ Партнершип» поделилась первым трейлером фильма «Чемпион мира». Посмотреть ролик можно на ютьюбе.
В центре сюжета — матч на первенство мира по шахматам в 1978 году на Филиппинах. Это один из самых легендарных поединков в истории шахмат, в котором действующий чемпион мира Анатолий Карпов отстоял свой титул в схватке с гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого.
Судя по трейлеру, в фильме расскажут и о личной жизни Карпова, которому приходится выбирать между семьей и шахматной карьерой.
Образы шахматистов на экране воплотят актеры Константин Хабенский (Виктор Корчной) и Иван Янковский (Анатолий Карпов). В картине также сыграют Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Анатолий Кот, Александр Филиппенко и другие.
Поставил ленту и написал к ней сценарий Алексей Сидоров — режиссер сериала «Бригада» и фильма «Бой с тенью».
Производством «Чемпиона мира» занимаются студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и Леонида Верещагина, телеканал «Россия 1» и кинокомпания «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино.
В широкий прокат фильм выйдет 30 декабря.