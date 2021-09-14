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Музыканты из «Альянса» и «Ундервуда» снялись в драме Стаси Венковой «Вета»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:42

Культовые музыканты Игорь Журавлев (группа «Альянс») и Максим Кучеренко («Ундервуд») снялись в новом драматическом фильме режиссера Стаси Венковой «Вета». Съемки картины уже завершились, премьера намечена на 2022 год.

По сюжету студентка актерского факультета ВГИКа Вета случайно встречает на улице польского режиссера Романа и предлагает ему поставить «Анну Каренину». В ходе репетиций девушка сталкивается с рядом неудач и предательств, поэтому Вете приходится самостоятельно воплощать в жизнь задуманный спектакль на сцене лучшего московского театра.

«Моей героине девятнадцать лет. Ее мечта — оставить след в истории, ее жизнь — учеба в театральном институте. Каждый день с утра до вечера Вета проводит время в черной аудитории-коробочке, в которой начинающие актеры делают свои первые пробы. Однажды в жизни Веты появляется режиссер Роман, который буквально вырывает ее из этого мира. <…> Через Романа Вета не только изучает профессию, но и в первую очередь познает себя», — сказала Венкова.

© Кадры со съемок фильма «Вета»
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Помимо Журавлева и Кучеренко в картине снялся музыкант панк-группы «Инфекция» Найк Борзов. Также в ролях Мария Янычева и Дарья Балабанова, которые появятся в будущем фильме Данилы Козловского «Карамора», Антон Рогачев («Дылды»), Роза Хайруллина («Выжившие») и другие.

«В картине приняли участие невероятные актеры, культовые личности и начинающие артисты. Кино получится о всепоглощающей страсти, о поиске себя и о пути творца. На протяжении съемок этот фильм все время дарил нам особые знаки — так, например, раз в несколько дней мы встречали фейерверк, а в конце съемок в квартире раздался звон старинных часов».
Стася Венкова

Режиссерский дебют Стаси Венковой состоялся в 2016 году — она поставила короткометражку «Кафе „Полночь“». В 2020 году вышел первый полный метр Венковой «Инсайт». В драме снялись Мария Миронова, Анатолий Белый, Екатерина Чуйкова, Максим Диденко и другие.

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