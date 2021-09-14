Музыканты из «Альянса» и «Ундервуда» снялись в драме Стаси Венковой «Вета»

Культовые музыканты Игорь Журавлев (группа «Альянс») и Максим Кучеренко («Ундервуд») снялись в новом драматическом фильме режиссера Стаси Венковой «Вета». Съемки картины уже завершились, премьера намечена на 2022 год.

По сюжету студентка актерского факультета ВГИКа Вета случайно встречает на улице польского режиссера Романа и предлагает ему поставить «Анну Каренину». В ходе репетиций девушка сталкивается с рядом неудач и предательств, поэтому Вете приходится самостоятельно воплощать в жизнь задуманный спектакль на сцене лучшего московского театра.

«Моей героине девятнадцать лет. Ее мечта — оставить след в истории, ее жизнь — учеба в театральном институте. Каждый день с утра до вечера Вета проводит время в черной аудитории-коробочке, в которой начинающие актеры делают свои первые пробы. Однажды в жизни Веты появляется режиссер Роман, который буквально вырывает ее из этого мира. <…> Через Романа Вета не только изучает профессию, но и в первую очередь познает себя», — сказала Венкова.