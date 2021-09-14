На Шуховской башне включили праздничную подсветку. Лучшие кадры из соцсетей

На Шуховской башне в Москве включили праздничную подсветку. Впервые ее заметили на День города, 12 сентября, но на следующий вечер световое шоу повторилось.

В соцсетях принялись гадать, к чему все это. «То ли готовятся отмечать 100-летие самой башни, то ли гуляют на 30-летии ВГТРК, то ли так башня прощается с Трамвайным депо имени Апакова, которое на днях снесли», — перечислили варианты в телеграм-канале «Психо Daily».

«Москвич Mag» со ссылкой на местных жителей пишет, что все-таки подсветка приурочена к 30-летию ВГТРК: в День города была репетиция, а 13 сентября — полноценное шоу.

По данным издания, это разовая акция, так что теперь увидеть подсветку получится только в соцсетях. А мы как раз собрали оттуда самые эффектные кадры.