Московский метрополитен прокомментировал таблички на узбекском и таджикском

Таблички на узбекском и таджикском языках появились на станциях метро «Прокшино» и «Лесопарковая» для удобства посетителей миграционного центра. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе столичной подземки.

Там пояснили, что от этих двух станций ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра «Сахарово». Поэтому навигацию на них решили продублировать на таджикском и узбекском языках.

«Наша задача — делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на 9 языках», — добавили в метрополитене.

На новые таблички в метро обратили внимание накануне пользователи соцсетей. Кроме указателей к выходам из метро на двух станциях перевели таблички у лифтов и наклейки на дверях вестибюлей.