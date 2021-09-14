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Московский метрополитен прокомментировал таблички на узбекском и таджикском

Семён Гудошников
Сегодня в 17:05

Таблички на узбекском и таджикском языках появились на станциях метро «Прокшино» и «Лесопарковая» для удобства посетителей миграционного центра. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе столичной подземки.

Там пояснили, что от этих двух станций ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра «Сахарово». Поэтому навигацию на них решили продублировать на таджикском и узбекском языках.

«Наша задача — делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на 9 языках», — добавили в метрополитене.

На новые таблички в метро обратили внимание накануне пользователи соцсетей. Кроме указателей к выходам из метро на двух станциях перевели таблички у лифтов и наклейки на дверях вестибюлей.

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