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Организаторы St.Fields объявили о переносе фестиваля и анонсировали его приквел

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:18

Фестиваль St.FIelds, который должен был пройти в Петербурге в эти выходные, переносится на неопределенный срок из‑за ковидных ограничений. Об этом «Афише Daily» сообщила команда проекта.

Вместе с этим организаторы анонсировали приквел фестиваля, который состоится 18 сентября на территории «Севкабель-порта». В его программе — концерт арт-панк-группы Shortparis и выступление проекта «COH» пионера компьютерной музыки Ивана Павлова. Также гостей ждет премьера дуэта OXY — экспериментального проекта Павлова и гитариста Shortparis Александра Гальянова.

Новые даты и финальный лайнап St.Fields обещают объявить в ближайшее время. Фулл-пассы будут действовать как на приквел, так и на основную программу фестиваля, менять их не нужно. Билеты по дням можно использовать либо 18 сентября, либо на один из фестивальных дней в будущем.

Билет только на приквел можно купить здесь, стоимость — 1800 рублей. Начало программы — в 18.30.

Ранее среди участников St.Fields были объявлены Rhys Chatham & local Guitar Ensemble (США), Shackleton (Великобритания), Elektro Guzzi (Австрия), Call Super (Великобритания), Shortparis, Владимир Мартынов & Moa Pillar, Дельфин, Summer of Haze x Chernoburkv, 3H Company, «Интурист», BAD ZU, Yegor Zabelov, Илья Мазо, Бром и многие другие.

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