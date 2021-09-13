Американский телеведущий Джон Оливер продает плюшевых медведей, чтоб помочь независимым СМИ Беларуси

Оливер рассказал о своем проекте в эфире Last Week Tonight, посвященном политической ситуации в Беларуси. Он вспомнил о прошлогодних президентских выборах, массовых протестах, а также гомофобных и антисемитстких высказываниях Александра Лукашенко .

Американский тележурналист Джон Оливер , ведущий программу Last Week Tonight на телеканале HBO, запустил сайт , на котором можно купить плюшевых медведей. Деньги от их продаж он направит на поддержку независимой журналистики и прав человека в Беларуси.

В финале выпуска Оливер рассказал о митингах игрушек и акции с «десантом» из плюшевых медведей, устроенной шведским пиар-агентством в поддержку демократии в Беларуси. Телеведущий предложил свой способ помощи белорусским гражданам.

«Мы решили сделать специальных медвежат в честь Александра Лукашенко. На них футболки с изображением его любимых овощей. <…> Мы предлагаем их вам на сайте belarusbearforce.com по цене 19,99 доллара», — сказал Оливер.

Он добавил, что команда телешоу выпустила 10 тыс. игрушек. Все деньги от их продаж будут переданы организациям, занимающимися проблемами свободы слова и прав человека в Беларуси. В данный момент медведей уже распродали, но присоединиться к акции можно с помощью пожертвований на платформе GlobalGiving.

Собранные средства помогут оплатить медицинские расходы людей, пострадавших от политических репрессий, утверждает сайт. Кроме того, деньги пойдут на финансовую и консультативную поддержку, а также юридическую помощь НКО, предоставляющим стипендии и гранты журналистам. Сейчас собрано уже более 170 тыс. евро.