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Кинотеатр «Художественный» впервые покажет в России португальский фильм «Дневники Цугуа»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:47

В «Художественном» 19 сентября пройдет российская премьера нового фильма португальского режиссера Мигела Гомиша «Дневники Цугуа». Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинотеатра.

Лента снята на пленку 16 мм во время локдауна. Она сочетает в себе игровые и документальные кадры и рассказывает о поисках утраченного во время карантина времени. Им занимаются сам режиссер и его жена Морин Фазендейру.

Кинопоказ пройдет в рамках пятого фестиваля фильмов об искусстве The Art Newspaper Russia. Ранее картину Гомиша можно было увидеть на Каннском международном кинофестивале — она входила в программу «Двухнедельник режиссеров».

«В фильме все не то, чем кажется. Криста, Карлоту и Жуан строят вольер для бабочек и попутно решают разные хозяйственные вопросы в небольшом поместье, отрезанном от внешнего мира. Героев зовут так же, как и актеров, которые их играют, хотя, возможно, это не игра, а они не актеры. Неуловимым образом в финале все становится на свои места и остается только оценить, как просто и тонко режиссеры пошутили или, наоборот, погрустили на тему самоизоляции», — сообщает официальное описание «Дневников Цугуа».

В ленте снялись такие португальские актеры, как Криста Алфайяти, Карлоту Кота, Жуан Нуниш Монтейру. Оценить их работу можно будет на языке оригинала. Картину покажут с русскими субтитрами. Билеты продаются на сайте «Художественного».

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