Кинотеатр «Художественный» впервые покажет в России португальский фильм «Дневники Цугуа»

В «Художественном» 19 сентября пройдет российская премьера нового фильма португальского режиссера Мигела Гомиша «Дневники Цугуа». Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинотеатра.

Лента снята на пленку 16 мм во время локдауна. Она сочетает в себе игровые и документальные кадры и рассказывает о поисках утраченного во время карантина времени. Им занимаются сам режиссер и его жена Морин Фазендейру.

Кинопоказ пройдет в рамках пятого фестиваля фильмов об искусстве The Art Newspaper Russia. Ранее картину Гомиша можно было увидеть на Каннском международном кинофестивале — она входила в программу «Двухнедельник режиссеров».