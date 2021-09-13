Власти: 13 сентября в Москве и Подмосковье начали включать отопление

В Москве начался отопительный сезон, в течение пяти дней теплом обеспечат «все объекты». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэра города Сергея Собянина, который посетил ТЭЦ-20 компании «Мосэнерго».

«В Москве бабье лето, тепло, хорошо, хорошая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе», — сказал Собянин.

Заммэра Петр Бирюков подтвердил информацию о готовности к запуску теплоснабжения. К отопительному сезону 2021–2022 годов были подготовлены все здания и сооружения Москвы, всего около 74 000 объектов. 34 100 из них — жилые дома.

Также 13 сентября отопительный сезон стартовал в Подмосковье. По данным Гидрометцентра, в области похолодание начнется 14 сентября, температура опустится до 12–14 градусов.

«Мы приступили в пятницу к пробным топкам. Начинаем разгонять систему, чтобы в домах уже была комфортная температура», — заявил министр энергетики региона Александр Самарин.