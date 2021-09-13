Все рейсы «Аэроэкспресса» до Внуково на 18 сентября отменены

18 сентября приостанавливается движение поездов «Аэроэкспресса» с Киевского вокзала до Внуково. Это связано с проведением плановых работ на железной дороге, сообщает пресс-служба компании.

Рейсы возобновятся 19 сентября, в 6.00. Поезда будут курсировать каждый час по стандартному графику.

Кроме того, плановые работы повлияют на расписание поездов 26 сентября. В этот день будут отменены все утренние рейсы до 11.00 включительно. С 12.00 начнется движение поездов в обе стороны.

Чтобы добраться до аэропорта, перевозчик рекомендовал воспользоваться метро с пересадкой на автобус. Терминалы «Аэроэкспресса» на вокзале и во Внуково будут работать в штатном режиме, сотрудники помогут пассажирам выбрать оптимальный маршрут.

Деньги за уже купленные билеты на скоростной поезд будут компенсированы. Какую часть суммы пассажиры смогут вернуть, пока неизвестно.

«Аэроэкспресс» — это компания, которая занимается быстрой доставкой пассажиров в аэропорты Москвы. Всего в арсенале перевозчика 11 двухэтажных поездов от Stadler и 7 одноэтажных электричек. Владельцы компании — бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, структура «Трансгрупп» и госкомпания РЖД.