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HBO Max продлил новое поколение «Сплетницы» на второй сезон

Виктория Шанина
Сегодня в 11:11

Перезагрузка «Сплетницы» получит второй сезон. HBO Max продлил проект еще до завершения первого сезона, пишет Collider.

Вторая часть первого сезона начнет выходить только в ноябре. За первые шесть серий зрители познакомились с новыми героями шоу в исполнении Джордан Александр, Уитни Пик, Тави Гевинсон, Илай Брауна, Томаса Доэрти, Эмили Элин Линд и других актеров, а также узнали самые сокровенные секреты некоторых из них.

Сериал посвящен жизни богатых подростков из элитного квартала Нью-Йорка — Верхнего Ист-Сайда. Они проводят дни в обычном режиме — выбирают самый стильный лук для похода в школу, веселятся на вечеринках и влюбляются. У каждого из них есть свои тайны, но Сплетница не собирается их скрывать.

В отличие от оригинальной «Сплетницы», перезапуск уделяет внимание ежедневному использованию соцсетей и разнице поколений подростков. Кроме того, в новом сериале есть возрастное ограничение, которое позволяет создателям использовать мат и снимать постельные сцены.

Во главе проекта — авторы оригинальной «Сплетницы» Джош Шварци Стефани Сэвидж. Ключевые роли сыграли Тави Гевинсон, Томас Доэрти, Эли Браун, Джордан Александер, Эмили Элин Линд, Эван Мок, Саванна Смит и Зион Морено. Голос Сплетницы вновь озвучит Кристен Белл.

Впервые «Сплетница» появилась на экранах в 2007 году и быстро набрала популярность. Оригинальный сюжет основан на романах писательницы Сесили фон Зигесар. Девять лет назад проект закрылся.

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