HBO Max продлил новое поколение «Сплетницы» на второй сезон

Перезагрузка «Сплетницы» получит второй сезон. HBO Max продлил проект еще до завершения первого сезона, пишет Collider.

Вторая часть первого сезона начнет выходить только в ноябре. За первые шесть серий зрители познакомились с новыми героями шоу в исполнении Джордан Александр, Уитни Пик, Тави Гевинсон, Илай Брауна, Томаса Доэрти, Эмили Элин Линд и других актеров, а также узнали самые сокровенные секреты некоторых из них.

Сериал посвящен жизни богатых подростков из элитного квартала Нью-Йорка — Верхнего Ист-Сайда. Они проводят дни в обычном режиме — выбирают самый стильный лук для похода в школу, веселятся на вечеринках и влюбляются. У каждого из них есть свои тайны, но Сплетница не собирается их скрывать.

В отличие от оригинальной «Сплетницы», перезапуск уделяет внимание ежедневному использованию соцсетей и разнице поколений подростков. Кроме того, в новом сериале есть возрастное ограничение, которое позволяет создателям использовать мат и снимать постельные сцены.

Во главе проекта — авторы оригинальной «Сплетницы» Джош Шварци Стефани Сэвидж. Ключевые роли сыграли Тави Гевинсон, Томас Доэрти, Эли Браун, Джордан Александер, Эмили Элин Линд, Эван Мок, Саванна Смит и Зион Морено. Голос Сплетницы вновь озвучит Кристен Белл.

Впервые «Сплетница» появилась на экранах в 2007 году и быстро набрала популярность. Оригинальный сюжет основан на романах писательницы Сесили фон Зигесар. Девять лет назад проект закрылся.