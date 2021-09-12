В Китае обнаружили новый эпицентр заражения коронавирусом

В восточной провинции Китая Фуцзянь обнаружили новый очаг заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

В субботу, 11 сентября, в городе Путянь были выявлены 19 внутренних случаев COVID-19, еще один человек заболел в Цюаньчжоу.

За последние сутки в Китае зарегистрировано 46 новых пациентов с коронавирусом, из них 26 были инфицированы за границей. В прошлый раз вспышка возникла в августе в городе Нанкин провинции Цзянсу на востоке страны.

Всего в стране выявлено 95 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли меньше 5 тыс. заболевших. Вакцинировано 1,1 млрд человек — почти 78% населения.