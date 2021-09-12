Умерла участница поп-группы Baccara Мария Мендиола. Дуэт известен песней «Yes Sir, I Can Boogie»

По данным Би-би-си, Мендиола умерла 11 сентября в Мадриде в кругу своей семьи. Причина смерти не сообщается.

В Испании на 70-м году жизни скончалась участница поп-дуэта Baccara Мария Мендиола. О смерти певицы сообщили в официальном инстаграме группы.

Мария Мендиола вместе с Майте Матеос основали поп-группу Baccara в 1977 году. На тот момент обе девушки работали танцовщицами фламенко на острове Фуэртевентура. Первым и одним из самых известных синглов коллектива стал «Yes Sir, I Can Boogie». Трек возглавлял чарты в 10 странах Европы, а сами исполнительницы попали в книгу рекордов Гиннесса, продав 16 млн копий пластинки с синглом.

В 1978 году дуэт выпустил следующий сингл «Sorry, I’m a Lady» — он также стал хитом. В том же году группа представляла Люксембург на «Евровидении» и заняла седьмое место.