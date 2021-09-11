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Xiaomi начала блокировать смартфоны в регионах, где запрещена их продажа

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:23

Xiaomi начала удаленно блокировать смартфоны своего производства в странах, где действуют санкции и запреты на их экспорт. Жалобы на технику китайского бренда появились в сообществах Facebook и Reddit.

В частности, на блокировку жалуются жители Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также Крымского полуострова. При этом Роспотребнадзор сообщил РБК, что пока не получал подобных сообщений от жителей Крыма.

По словам пользователей, в определенный момент экран устройства становится черным, после чего на нем всплывает изображение замка с сообщением о том, что телефон не сертифицирован для использования в данном регионе.

«Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать», — говорится в сообщении.

Не смотря на то, что компания официально не представлена на рынке США, она ссылается на местные законы: перечисленные территории находятся под санкциями. Тем не менее, многие пользователи купили смартфоны Xiaomi в зарубежных магазинах и до недавнего времени пользовались ими без особых ограничений.

На данный момент с проблемой, предположительно, сталкиваются только покупатели, активировавшие устройство на запрещенной территории. В свою очередь, телефоны, активированные перед ввозом, не подверглись блокировке.

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