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Дельфин проведет концерт в клубе Gipsy 11 сентября

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:35

11 сентября Дельфин сыграет концерт в московском клубе Gipsy. На нем музыкант представит свою новую электронную программу. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы концерта.

По их словам, гостей удивят как музыкальная часть концерта, так и его визуальное оформление. Дельфин предложит поклонникам «особенный сет-лист» и потрясающие световые эффекты, отметили создатели шоу.

«Если говорить откровенно, то концерты Дельфина — это особое действо, впечатления от которого всегда на уровне абсолютного восторга. Звуки, которые словно разбиваются о стены и разлетаются в воздухе искрами… Слова, которые как громогласное эхо звучат над толпой… Даже воздух словно оживает и пульсирует вокруг, светится от сильнейшей энергетики, которую отчаянно и решительно отдает артист своему зрителю», — сказали команда артиста.

Приобрести билеты на выступление можно на сайте. Проход в танцевальный партер стоит 2100 рублей, билеты VIP Lite — 4500 рублей. Также доступна зона VIP с сидячими местами.

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