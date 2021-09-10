Тираж футболок называется «Compost Must Flow» и посвящен компостным червям. «Дюна» как источник вдохновения неслучайна: Фрэнк Герберт , автор саги, писал о проблемах экологии и дефицита природных ресурсов.

Экологическое движение «РазДельный сбор» создал лимитированный мерч, вдохновленный песчаным червем Шаи-Хулудом из «Дюны». Волонтеры хотят привлечь внимание к вермикомпостированию, выпустив футболки к премьере экранизации романа. Об этом « Афише Daily » рассказали в движении.

Вермикомпостирование — это переработка органики компостными червями. Такие черви могут жить в квартире в небольшом ящике, поедать растительную органику — например, яблочные огрызки, картофельные очистки и тыквенную кожуру — и превращать их в удобрение. Компостные черви не пахнут и не шумят, из‑за неприязни к свету они не вылазят из ящика и не представляют опасности для человека, в отличие от Шаи-Хулуда.

Вместо меланжа компостные черви производят биогумус — удобрение, которое можно использовать для выращивания комнатных растений, а можно поделиться им с цветами на клумбе возле дома. Домашнее компостирование позволяет уменьшить количество отходов, отправляемых на полигон.

Дизайном футболок занималась Мария Вахрушина. Найти и купить футболку можно будет на сайте «Мерчизма» вместе с выходом фильма, с 15 сентября.