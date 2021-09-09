Извержение вулкана и отравленная река: победители конкурса Drone Photo Awards 2021

Международный конкурс аэрофотографии Drone Photo Awards 2021 назвал победителей. Жюри выбрало лучшие из десятков тысяч снимков, присланные из 102 стран. В ноябре работы лауреатов будут выставлены на фестивале Siena Awards Festival, который ежегодно проходит в Италии.

В этом году конкурс был разделен на 10 номинаций: «Город», «Дикая природа», «Спорт», «Люди», «Природа», «Абстракция», «Свадьба», «Серии», отдельная категория для видео и главный приз — фотография года. Мы публикуем победителя и по два снимка из каждой номинации (кроме серий) — занявших первое и второе места.

Фотография года

Терье Колос. Короткоклювые гуменники встречают зиму