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Извержение вулкана и отравленная река: победители конкурса Drone Photo Awards 2021

Семён Гудошников
Сегодня в 15:50

Международный конкурс аэрофотографии Drone Photo Awards 2021 назвал победителей. Жюри выбрало лучшие из десятков тысяч снимков, присланные из 102 стран. В ноябре работы лауреатов будут выставлены на фестивале Siena Awards Festival, который ежегодно проходит в Италии.

В этом году конкурс был разделен на 10 номинаций: «Город», «Дикая природа», «Спорт», «Люди», «Природа», «Абстракция», «Свадьба», «Серии», отдельная категория для видео и главный приз — фотография года. Мы публикуем победителя и по два снимка из каждой номинации (кроме серий) — занявших первое и второе места.

Фотография года

Терье Колос. Короткоклювые гуменники встречают зиму

Тысячи короткоклювых гуменников, устраивающихся на ночлег в центральной Норвегии. Они пролетают этот регион весной, направляясь к месту размножения — на арктический остров Шпицберген. Вероятно, из‑за изменения климата птицы появляются в Норвегии все раньше — хоть на фотографии и весна, но снег, с которым гуменники обычно не сталкиваются, еще не сошел
Тысячи короткоклювых гуменников, устраивающихся на ночлег в центральной Норвегии. Они пролетают этот регион весной, направляясь к месту размножения — на арктический остров Шпицберген. Вероятно, из‑за изменения климата птицы появляются в Норвегии все раньше — хоть на фотографии и весна, но снег, с которым гуменники обычно не сталкиваются, еще не сошел

«Город»

Сергей Полетаев. Метафорическое высказывание о городе и зиме

Николо-Угрешский монастырь в подмосковном городе Дзержинском. На заднем плане большая электростанция, дым из труб которой особенно густой из‑за сильных морозов
Николо-Угрешский монастырь в подмосковном городе Дзержинском. На заднем плане большая электростанция, дым из труб которой особенно густой из‑за сильных морозов

Джордж Стейнмец. Центр королевства

300-метровый небоскреб «Центр королевства» в Саудовской Аравии. На момент постройки (в 2002 году) был самым высоким в стране, но сейчас опустился на пятое место
300-метровый небоскреб «Центр королевства» в Саудовской Аравии. На момент постройки (в 2002 году) был самым высоким в стране, но сейчас опустился на пятое место

«Дикая природа»

Касим аль-Фарси. Назад к приключениям

Зеленая черепаха возвращается в море после откладывания яиц. Снимок сделан на побережье Омана
Зеленая черепаха возвращается в море после откладывания яиц. Снимок сделан на побережье Омана

Игорь Алтуна. Фастфуд

Два льва убили буйвола и, наевшись, оставили тушу другим животным. Фото сделано в Замбии
Два льва убили буйвола и, наевшись, оставили тушу другим животным. Фото сделано в Замбии

«Спорт»

Фил де Гланвиль. Золото на краю радуги

Серфер Олли Генри уходит от огромной волны на юго-западном побережье Австралии
Серфер Олли Генри уходит от огромной волны на юго-западном побережье Австралии

Пьерлуиджи Орлер. Следуй за мной

Два спортсмена едут по свежей лыжне, которую оставляет снегоход. Снимок сделан в немецком городе Бернау
Два спортсмена едут по свежей лыжне, которую оставляет снегоход. Снимок сделан в немецком городе Бернау

«Люди»

Чунг Фам Хай. Рыбалка в мангровом лесу

На фотографии рыбак в мангровом лесу, расположенном во вьетнамской провинции Тхыатхьен-Хюэ
На фотографии рыбак в мангровом лесу, расположенном во вьетнамской провинции Тхыатхьен-Хюэ

Александр Власюк. Пляжный сезон

Фотография сделана в феврале 2021 года на Капшагайском водохранилище под Алма-Атой. По словам автора, в тот день температура была –10 градусов, что для этого времени года и региона достаточно тепло, поэтому он решил открыть пляжный сезон, не дожидаясь лета
Фотография сделана в феврале 2021 года на Капшагайском водохранилище под Алма-Атой. По словам автора, в тот день температура была –10 градусов, что для этого времени года и региона достаточно тепло, поэтому он решил открыть пляжный сезон, не дожидаясь лета

«Природа»

Мартин Санчес. Внегалактическое

Извержение вулкана в Исландии
Извержение вулкана в Исландии

Джанесса Андерсон. Великий разрыв

Расхождение льда на озере. Локация не уточняется
Расхождение льда на озере. Локация не уточняется

«Абстракция»

Георге Попа. Отравленная река

Абстрактный узор появился на реке из‑за химических отходов, которые образовались в процессе добычи меди и золота в Западных Румынских горах
Абстрактный узор появился на реке из‑за химических отходов, которые образовались в процессе добычи меди и золота в Западных Румынских горах

Паоло Крочетта. Калейдоскоп

На снимок автора вдохновили красочные узоры народа навахо
На снимок автора вдохновили красочные узоры народа навахо

«Свадьба»

Маттео Ориджинале. К вечности с тобой

Фотограф заметил необычные облака на закате и решил направить молодоженов к ним
Фотограф заметил необычные облака на закате и решил направить молодоженов к ним

Чжу Уцзян. Бескрайнее море любви

Традиционное место для снимков новобрачных — ухоженный сад в период цветения.
Традиционное место для снимков новобрачных — ухоженный сад в период цветения.

«Видео»

Несторас Кекагиас. Ледяной балет

Ice Ballet - Ilulissat, Greenland - 4K from N. Kechagias, A. Lykoudi on Vimeo.

Видео было снято в Гренландии во время полярного дня

Мауро Шамби. S.P.Q.R.

Кадры для ролика снимались в течение шести дней в Риме. Автор использовал технику гиперлапса — то же, что и таймлапс, но с движением камеры
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