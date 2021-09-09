Извержение вулкана и отравленная река: победители конкурса Drone Photo Awards 2021

Международный конкурс аэрофотографии Drone Photo Awards 2021 назвал победителей. Жюри выбрало лучшие из десятков тысяч снимков, присланные из 102 стран. В ноябре работы лауреатов будут выставлены на фестивале Siena Awards Festival, который ежегодно проходит в Италии.
В этом году конкурс был разделен на 10 номинаций: «Город», «Дикая природа», «Спорт», «Люди», «Природа», «Абстракция», «Свадьба», «Серии», отдельная категория для видео и главный приз — фотография года. Мы публикуем победителя и по два снимка из каждой номинации (кроме серий) — занявших первое и второе места.
Фотография года
Терье Колос. Короткоклювые гуменники встречают зиму
Тысячи короткоклювых гуменников, устраивающихся на ночлег в центральной Норвегии. Они пролетают этот регион весной, направляясь к месту размножения — на арктический остров Шпицберген. Вероятно, из‑за изменения климата птицы появляются в Норвегии все раньше — хоть на фотографии и весна, но снег, с которым гуменники обычно не сталкиваются, еще не сошел
«Город»
Сергей Полетаев. Метафорическое высказывание о городе и зиме
Николо-Угрешский монастырь в подмосковном городе Дзержинском. На заднем плане большая электростанция, дым из труб которой особенно густой из‑за сильных морозов
Джордж Стейнмец. Центр королевства
300-метровый небоскреб «Центр королевства» в Саудовской Аравии. На момент постройки (в 2002 году) был самым высоким в стране, но сейчас опустился на пятое место
«Дикая природа»
Касим аль-Фарси. Назад к приключениям
Зеленая черепаха возвращается в море после откладывания яиц. Снимок сделан на побережье Омана
Игорь Алтуна. Фастфуд
Два льва убили буйвола и, наевшись, оставили тушу другим животным. Фото сделано в Замбии
«Спорт»
Фил де Гланвиль. Золото на краю радуги
Серфер Олли Генри уходит от огромной волны на юго-западном побережье Австралии
Пьерлуиджи Орлер. Следуй за мной
Два спортсмена едут по свежей лыжне, которую оставляет снегоход. Снимок сделан в немецком городе Бернау
«Люди»
Чунг Фам Хай. Рыбалка в мангровом лесу
На фотографии рыбак в мангровом лесу, расположенном во вьетнамской провинции Тхыатхьен-Хюэ
Александр Власюк. Пляжный сезон
Фотография сделана в феврале 2021 года на Капшагайском водохранилище под Алма-Атой. По словам автора, в тот день температура была –10 градусов, что для этого времени года и региона достаточно тепло, поэтому он решил открыть пляжный сезон, не дожидаясь лета
«Природа»
Мартин Санчес. Внегалактическое
Извержение вулкана в Исландии
Джанесса Андерсон. Великий разрыв
Расхождение льда на озере. Локация не уточняется
«Абстракция»
Георге Попа. Отравленная река
Абстрактный узор появился на реке из‑за химических отходов, которые образовались в процессе добычи меди и золота в Западных Румынских горах
Паоло Крочетта. Калейдоскоп
На снимок автора вдохновили красочные узоры народа навахо
«Свадьба»
Маттео Ориджинале. К вечности с тобой
Фотограф заметил необычные облака на закате и решил направить молодоженов к ним
Чжу Уцзян. Бескрайнее море любви
Традиционное место для снимков новобрачных — ухоженный сад в период цветения.