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В аэропорту Домодедово задержали Сергея Фаге. У сооснователя «Островка» нашли наркотики

Юлия Онодэра
Вчера в 23:09

Таможня московского аэропорта Домодедово задержала сооснователя сервиса для путешественников «Островок» Сергея Фаге. Это произошло 26 августа, но известно о ситуации стало только теперь после публикации телеграм-канала «Небожена».

По данным канала, у Фагу обнаружили наркотики — пропитанную ЛСД бумагу и капсулу амфетамина. Вскоре публикацию о задержании бизнесмена удалили, однако информацию подтвердили в таможне, сообщил vc.ru.

«Сергей Фаге перевозил наркотики в крупном размере. В отношении него на данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1, судом избрана мера пресечения — заключение под стражу на 30 суток», — сказала пресс-секретарь таможни Софья Реснянская.

В данный момент Фаге находится в ФКУ СИЗО № 7 по городу Москве, рассказала начальница отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам Юлия Кузнецова. Если Фаге признают виновным, ему может грозить тюремный срок от 10 до 20 лет и штраф до 1 млн рублей.

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