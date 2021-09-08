В Москве впервые пройдет детский фестиваль современного искусства «Территория.Kids». Его устроит с 22 по 31 октября команда международного проекта «Территория». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы события.

Детский фестиваль сохранит главный принцип взрослой «Территории» — мультижанровость. В программе мероприятия будут спектакли, мастер-классы по мультипликации, творческие встречи, театральная лаборатория Марфы Горвиц и выставочно-образовательный проект ММОМА.

Гостей ждет российская премьера спектакля «Мы — Мончичи» о культурных различиях — его поставила французская компания Wang&Ramirez. Лаборатория Яны Туминой представит антиутопию «Джинжик», а театр «Трикстер» — иммерсивную постановку «Записки Черномора».

Также на площадках столицы можно будет посмотреть пантомиму «Вещи» для детей дошкольного возраста, спектакль Александры Ловянниковой «Невероятные приключения голубя Петра» по пьесе Юлии Поспеловой и шоу-инсталляцию «Дым» по графическому роману «Сувило».

Кроме того, на фестивале пройдут хоровое выступление «Requiem, или Детские игры», танцевальный перформанс «Там, где деревья выше домов» хореографа Саши Рудика, камерные оперы участников лаборатории «КоOPERAция — Дети» и спектакль Филиппа Гуревича «Василисса».

С полной программой «Территории.Kids» можно ознакомиться на сайте. Билеты на фестиваль можно будет купить там же с 15 сентября.