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СМИ: в Подмосковье таксист изнасиловал пассажирку. А затем помог одеться и довез до нужного места

Семён Гудошников
Сегодня в 20:57

Девушка рассказала, что таксист в Подмосковье изнасиловал ее. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам 20-летней девушки, 4 сентября она заказала автомобиль через «Яндекс.Такси», чтобы доехать из Долгопрудного в Москву. Сообщается, что пассажирка была пьяна и водитель воспользовался этим.

«После произошедшего злоумышленник помог девушке одеться и довез до нужного ей места», — заявил собеседник агентства.

Полицейские задержали подозреваемого. По данным Readovka, им оказался 32-летний гражданин Киргизии по имени Дилмурадхуж. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 131 УК (изнасилование), по которой предусмотрено от 3 до 6 лет лишения свободы.

«Афиша Daily» обратилась за комментарием в пресс-службу «Яндекс.Такси», но пока не получила ответа.

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