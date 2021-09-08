Пользователи поделились секретами своих родителей, о которых узнали только во взрослом возрасте

Пользователь Reddit под ником u/skadarski попросил людей поделиться секретами своих родителей, о которых они не знали, пока не стали взрослыми. Собрали самые веселые, грустные, трогательные и шокирующие истории. «Дом моей семьи сгорел, когда я был ребенком. Когда я повзрослел, отец рассказал мне, что на самом деле его сожгла мать. Отца подолгу не было дома, а она хотела внимания. Позже ей поставили диагноз „биполярное расстройство“», — u/dirvam44 «Когда я был ребенком, я дружил с девушкой, которая жила по соседству. Она читала мне, играла со мной и водила меня на прогулки, в общем, была мне как лучшая подруга. Однажды утром ее отец пришел к нам домой, когда я только проснулась, и отдал мне картину, которую она написала. Родители сказали мне, что моей подруге пришлось переехать в другой город по работе, поэтому она решила написать картину, чтобы я всегда ее помнил. Позже мы сами переехали, но через несколько лет после того, как умер отец, мы вернулись обратно. Когда я узнал, что отец и сестра той девушки все еще живут в этом городе, я поговорил с ними, и они рассказали, что моя подруга тогда не переехала, а погибла в автомобильной аварии», — u/Vehicle_Efficient

Та самая картина

«Когда мне исполнилось 18 лет, я получил письмо от далеких тети и дяди, которых не видел с детства. Младенцем я постоянно был с ними, у нас есть сотни совместных фотографий. Меня даже постоянно брали с собой в отпуск. И вот моя мама рассказала, что они использовали меня для контрабанды, причем однажды они буквально пронесли кокаин в моем подгузнике!», — u/maid-for-hire «Когда я был ребенком, мой отец случайно сбил енота. У него был детеныш, который не пострадал, и мы решили взять животное с собой. Мы обожали его, но у нас не было оборудования, чтобы заботиться о нем. Не было ни клетки, в которой мы могли бы держать его, ни замка, и он залезал в шкафы, ел нашу еду и мусор. Еще мы находили повсюду его какашки. И вот однажды мой отец посадил меня перед собой и сказал, что мой енот „уехал жить на ферму“. Я был достаточно взрослым, чтобы понять то, что это означает, и мне стало очень больно. Но когда несколько лет назад я рассказывала эту историю своему мужу, мой отец прервал меня и заявил, что в самом деле он отдал моего енота своему знакомому по работе, у которого была ферма! Енот настолько привык к людям, что постоянно врывался в дом этого человека, ел его еду и сильно растолстел!», — u/scurvy_knave

«[Родители рассказали мне], что моя мама снялась для обложки Playboy», — u/mavenshavens «Моя мама умерла, рожая меня, и я только несколько месяцев назад узнала, что у меня была сестра-близнец, которая тоже умерла во время родов. Она была недостаточно сильной, чтобы выжить. Думаю, я забрала у нее все, пока мы были внутри», — u/purpledorito4108 «В детстве у нас с сестрой была кукла, с которой мы играли, разговаривали и все такое, а потом однажды она просто исчезла. Спустя годы, когда я была подростком, мать рассказала, что тогда посмотрела фильм „Детские игры“ и очень испугалась. Наша кукла была того же размера, что и Чаки, и выглядела очень реалистично. Мама не могла нормально спать, поэтому втайне выбросила игрушку. Я все еще скучаю по ней», — ​​u/Ao7th

«Когда мне было 8 лет, у меня появился Тус — большой пушистый серый котенок с белыми лапками. Однажды я поехал на выходные к бабушке и дедушке, а когда вернулся домой, мама рассказала, что кот погиб. Я был ужасно расстроен, поэтому мама сразу же отвела меня в приют, чтобы взять другого котенка. Спустя годы мама позвонила мне в расстроенных чувствах и сказала, что должна кое в чем признаться. Оказалось, что в те выходные Туса не сбила машина — он залез в сушилку для одежды, чтобы поспать, а моя мама не заметила его и запустила устройство. Она даже не подозревала, что он был там, пока не открыла сушилку через час», — u/bonitaapetitia «[Родители рассказали], что деньгах на колледж, о котором они постоянно твердили, было 148,74 доллара», — u/justburch712