перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Суд Мексики отменил уголовную ответственность за аборты 13:15
Погиб глава МЧС Евгений Зиничев 12:42
«Яндекс» запустит осенью тестирование беспилотного такси в Москве 12:22
Tina_Kandelaki/Instagram
Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ». Она перешла в «Газпром-медиа» 12:09
В России выявили 18 024 новых случая коронавируса. В Петербурге заболеваемость удвоилась 12:01
В московских школах планируют внедрить систему распознавания лиц 11:10
«Ведомости»: на «Яндекс» совершили крупнейшую кибератаку в истории рунета 11:04
Отец Бритни Спирс подал заявление о прекращении опеки над певицей 10:16
«Какой ваш любимый чай?»: Илон Маск ответил на приглашение Рогозина попить чай и обсудить Вселенную 9:58
Izvestia_ru/Twitter
В жилом доме Ногинска произошел взрыв газа. Погибли два человека Обновлено в 9:53
Курс биткоина упал на 10% после признания его официальной валютой в Сальвадоре 8:58
The Cranberries выпустили клип в память о Долорес О’Риордан. В 2021 году ей могло исполниться 50 лет 1:56
Amazon выпустит документальный фильм о Джастине Бибере 1:06
В сети появился тизер-трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» 0:10
В сети появился новый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс-2» Вчера в 23:28
Эмилия Шуле сыграет главную роль в сериале «Мария Антуанетта». Cценарий напишет автор «Фаворитки» Вчера в 22:54
«Marvel Россия»/YouTube
Фильм про супергероя Шан-Чи установил рекорд по кассовым сборам в США Вчера в 22:48
«Не учи программирование», «вкладывай в DVD» и еще 12 нелепых советов, которые давали пользователям Вчера в 22:02
Фиби Уоллер-Бридж отказалась от роли в ремейке «Мистера и миссис Смит» Вчера в 21:59
Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом Вчера в 21:38
Отключить рекламу

Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ». Она перешла в «Газпром-медиа»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:09

Телеведущая Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера канала «Матч ТВ». Теперь она займет должность заместителя гендиректора «Газпром-медиа», сообщает пресс-служба холдинга.

Журналистка продолжит отвечать за развитие субхолдинга «ГПМ Матч», и будет курировать работу развлекательных телеканалов, таких как ТНТ, ТВ-3 и «Пятница!». Канделаки также поучаствует в запуске и развитии информагентства «Матч».

«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича — не меньший вызов, чем запуск телеканала „Матч ТВ“ шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены», — заявила Тина Канделаки.

Генеральным продюсером «Матч ТВ» станет Александр Тащин. Сейчас он является главредом телеканала.

Канделаки была продюсером канала с момента его запуска в 2015 году. Ранее она была ведущей ток-шоу «Детали» на СТС, программы «Разворот» и «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы», проекта «Нереальная политика» на НТВ и «Рен ТВ», а также продюсировала проект «Инфомания» и шоу «Самый умный». С 2008 по 2015 была совладелицей коммуникационного агентства «Апостол».

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Газпром-медиа
Эхо Москвы
НТВ
РЕН ТВ
Люди
Тина Канделаки
Александр Тащин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить