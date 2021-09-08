Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ». Она перешла в «Газпром-медиа»

Телеведущая Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера канала «Матч ТВ». Теперь она займет должность заместителя гендиректора «Газпром-медиа», сообщает пресс-служба холдинга.

Журналистка продолжит отвечать за развитие субхолдинга «ГПМ Матч», и будет курировать работу развлекательных телеканалов, таких как ТНТ, ТВ-3 и «Пятница!». Канделаки также поучаствует в запуске и развитии информагентства «Матч».

«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича — не меньший вызов, чем запуск телеканала „Матч ТВ“ шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены», — заявила Тина Канделаки.

Генеральным продюсером «Матч ТВ» станет Александр Тащин. Сейчас он является главредом телеканала.

Канделаки была продюсером канала с момента его запуска в 2015 году. Ранее она была ведущей ток-шоу «Детали» на СТС, программы «Разворот» и «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы», проекта «Нереальная политика» на НТВ и «Рен ТВ», а также продюсировала проект «Инфомания» и шоу «Самый умный». С 2008 по 2015 была совладелицей коммуникационного агентства «Апостол».