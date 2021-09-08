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В жилом доме Ногинска произошел взрыв газа. Обрушились три этажа

Виктория Шанина
Сегодня в 8:10

В Ногинске произошел взрыв бытового газа в жилом девятиэтажном доме. Три этажа обрушилось, повреждены пять квартир, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На месте ведутся поисково-спасательные операции. На данный момент спасены три человека, в том числе двое детей – они госпитализированы. Под завалами могут находиться люди, информация о пострадавших уточняется.

«На улице 28 июня [1906 года] произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия», — сообщил источник издания в МЧС, отметив, что возгораний нет.

По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», пострадало как минимум пять человек. От удара в соседних домах выбило стекла. Эпицентр взрыва находится на втором этаже.

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