В жилом доме Ногинска произошел взрыв газа. Обрушились три этажа

В Ногинске произошел взрыв бытового газа в жилом девятиэтажном доме. Три этажа обрушилось, повреждены пять квартир, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
На месте ведутся поисково-спасательные операции. На данный момент спасены три человека, в том числе двое детей – они госпитализированы. Под завалами могут находиться люди, информация о пострадавших уточняется.
«На улице 28 июня [1906 года] произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия», — сообщил источник издания в МЧС, отметив, что возгораний нет.
По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», пострадало как минимум пять человек. От удара в соседних домах выбило стекла. Эпицентр взрыва находится на втором этаже.