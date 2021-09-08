В жилом доме Ногинска произошел взрыв газа. Обрушились три этажа

В Ногинске произошел взрыв бытового газа в жилом девятиэтажном доме. Три этажа обрушилось, повреждены пять квартир, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На месте ведутся поисково-спасательные операции. На данный момент спасены три человека, в том числе двое детей – они госпитализированы. Под завалами могут находиться люди, информация о пострадавших уточняется.