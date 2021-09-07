В Кузбассе двух пропавших девочек обнаружили мертвыми. Подозреваемый задержан

В кузбасском городе Киселевске нашли мертвыми двух 10-летних девочек, которые пропали накануне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Подозреваемый задержан — им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски.

В апреле 2009 года мужчина был приговорен к 10 годам лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетним. После освобождения и до 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения, но переехал в другой город и не был поставлен на учет. В отношении сотрудников органов профилактики возбудили уголовное дело о халатности по статье 293 УК.

Девочки пропали утром 6 сентября — родители проводили их в школу и больше не видели. В ночь на 7 сентября они обратились в правоохранительные органы, девочек начали искать, СК возбудил уголовное дело об убийстве.

К поискам пропавших девочек присоединились проект «Лиза Алерт», волонтеры из Кузбасса и ближайших регионов, местные жители, а также картограф. Всего в поиске участвовало 125 человек.

Найти подозреваемого помогло видео, на котором взрослый мужчина покупает девочкам сладости в магазине. Оперативники проанализировали съемки с камер видеонаблюдения, чтобы установить путь школьниц. Утром 7 сентября их тела с признаками насильственной смерти нашли в одном из заброшенных домов Киселевска.

Подозреваемый по имени Виктор Пестерников отрицал свою причастность к гибели девочек, но позднее признался, что изнасиловал и задушил их. Место убийства он показал сам.

По данным Live Shot, у Пестерникова есть жена и трое детей, двое из них подросткового возраста. С супругой они развелись после того, как мужчина бросил свою восьмилетнюю дочь одну на реке.