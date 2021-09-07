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В России появился благотворительный маркетплейс Hearty для зумеров

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:50

В России появилось приложение для благотворительности Hearty, ориентированное на поколение Z. Об этом «Афише Daily» сообщили представители сервиса.

Hearty работает как маркетплейс, в котором НКО размещают сборы на определенные цели. Например, сейчас фонд «Потерь нет» ищет средства на перелеты и лекарства для онкобольных детей, а консорциум женских НПО — на бесплатную юридическую помощь для пострадавших от домашнего насилия.

За каждый пожертвованный рубль пользователь получит один бонусный балл на товары социально ответственных брендов. Их также можно заработать за приглашение друзей — по 25 баллов за каждого.

Потратить бонусы можно в самом приложении. Например, за 300 баллов пользователь получит подарочный сертификат в «Благомаркет» на 1000 рублей, а за 1000 — плащ из архивной коллекции SHU.

На данный момент в Hearty доступно несколько категорий: красота, шопинг и экология. В ближайшее время в приложении появятся онлайн-сервисы, кафе, рестораны и спортивные организации.

Узнать подробнее о проекте можно здесь.

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