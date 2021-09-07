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Баллада от хаски и кошачий вальс: пианист набирает миллионы просмотров, играя дуэты с животными

Семён Гудошников
Сегодня в 14:34

Австралиец с китайскими корнями по имени Амос — профессиональный игрок на фортепиано. Согласно сайту музыканта, у него десятилетия опыта игры на этом инструменте, в музыкальную школу он пошел еще в начальных классах. Особенно хорош клавишник в импровизации и подборе мелодии на слух (этому его научил дядя).

Как отмечает TJ, Амос — один из первых инструментальных блогеров в истории YouTube. Он создал канал Amosdoll Music еще в ноябре 2006 года (примерно через полтора года после старта платформы) и с тех пор опубликовал на нем тысячи каверов для фортепиано и обучающих видео.

Но в тиктоке австралийский виртуоз прославился не этим — на сервисе коротких видео он публикует дуэты с животными — собаками, кошками и даже бобрами! На аккаунт блогера подписаны 180 тыс. человек, а некоторые ролики набирают больше миллиона просмотров.

Вот самый популярный тикток австралийца (собравший более 10 млн просмотров) — с хаски, который поет под регтайм.

@amosdoll

Amazing Husky Dog Sings a Ragtime #piano #pianoduet #dog #singingdog #huskies #huskiesoftiktok #fyp

♬ original sound - Amosdoll Music

С этой породой собак у Амоса целая серия видео. И неспроста, ведь хаски известны своей повышенной вокальностью, при помощи которой они пытаются передать свои чувства или сымитировать интонации хозяина.

Ну разве можно ожидать такого драматизма и надрыва в голосе от другой породы?

@amosdoll

Piano Duet with a Husky singing a Villainous Song @gloving_cc #piano #pianoduet #singingdog #husky #huskies #huskiesoftiktok #fyp

♬ original sound - Amosdoll Music
@amosdoll

Piano Duet with Husking singing a Beautiful Ballad @haikuthehusky #piano #pianoduet #singingdog #haikuthehusky #husky #huskies #fyp

♬ original sound - Amosdoll Music
@amosdoll

Piano Duet with Husky singing like a Diva @gloving_cc #piano #pianoduet #singingdog #husky #huskies #huskiesoftiktok #fyp

♬ original sound - Amosdoll Music

Но дуэтами с хаски ролики не ограничиваются. Вот, например, проникновенный блюз-рок от афганской борзой (которая была рокером в прошлой жизни, если верить описанию видео).

@amosdoll

Piano Duet with a Singing Dog who was a Rocker past life @roman..the..snowman #piano #pianoduet #singingdog #afghanhound #dog #fyp

♬ original sound - Amosdoll Music

А это милый кошачий вальс 😺

@amosdoll

Cute Cat Waltz #piano #cat #kitten #meow #waltz #pianoduet #fyp

♬ original sound Piano Tutorials - Amosdoll Music

И напоследок менее очевидные животные-певцы.

@amosdoll

Piano Duet with Cute Beaver singing a Grape Song @beaverbabyfurrylove #piano #pianoduet #beaver #fyp

♬ original sound - Amosdoll Music
@amosdoll

Bird sings you a teary sad song #piano #pianoduet #bird #singingbird #birb #fyp

♬ original sound - Amosdoll Music
@amosdoll

Pitch Perfect Bird sings Addams Family Theme #piano #pianoduet #bird #singingbird #parakeet #cockatiel #addamsfamily #fyp

♬ original sound - Amosdoll Music
@amosdoll

James Bond Frog sings the 007 Theme #piano #pianoduet #007 #jamesbond #jamesbond007 #singingfrog #frog #fyp

♬ original sound - Amosdoll Music
@amosdoll

Cute Lamb Lullaby #piano #pianoduet #lamb #sheep #singinglamb #lullaby #singinganimal #fyp

♬ original sound - Amosdoll Music
@amosdoll

Piano Duet with Funny Goat singing a Bizarre Song @ozzysoscopades #piano #pianoduet #goat #singinggoat #funny #fyp

♬ original sound - Amosdoll Music
@amosdoll

Piano Duet with Whales singing a Musical Masterpiece @delacy #piano #pianoduet #whale #whalesound #whalesinging #fyp

♬ original sound - Amosdoll Music
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