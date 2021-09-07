Баллада от хаски и кошачий вальс: пианист набирает миллионы просмотров, играя дуэты с животными

Австралиец с китайскими корнями по имени Амос — профессиональный игрок на фортепиано. Согласно сайту музыканта, у него десятилетия опыта игры на этом инструменте, в музыкальную школу он пошел еще в начальных классах. Особенно хорош клавишник в импровизации и подборе мелодии на слух (этому его научил дядя).

Как отмечает TJ, Амос — один из первых инструментальных блогеров в истории YouTube. Он создал канал Amosdoll Music еще в ноябре 2006 года (примерно через полтора года после старта платформы) и с тех пор опубликовал на нем тысячи каверов для фортепиано и обучающих видео.

Но в тиктоке австралийский виртуоз прославился не этим — на сервисе коротких видео он публикует дуэты с животными — собаками, кошками и даже бобрами! На аккаунт блогера подписаны 180 тыс. человек, а некоторые ролики набирают больше миллиона просмотров.

Вот самый популярный тикток австралийца (собравший более 10 млн просмотров) — с хаски, который поет под регтайм.