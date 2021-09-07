Неизвестный с киркой атаковал автомобиль, в котором ехал режиссер Такеши Китано

Полиция Токио арестовала мужчину, который напал с киркой на автомобиль японского режиссера Такеши Китано («Фейерверк», «Беспредел»). В результате инцидента никто не пострадал, передает The Hollywood Reporter.

74-летний режиссер и актер выезжал вместе со своим водителем с территории телекомпании TBS, где снимался в прямом эфире еженедельного ток-шоу. В этот момент на автомобиль набросился неизвестный с киркой, разбил лобовое стекло и одно из боковых окон и требовал Китано выйти из машины.

Полицейские задержали нападавшего. Им оказался 40-летний мужчина, у которого при себе также был нож с 10-сантиметровым лезвием. Подтвержденной информации пока нет, но полиция заявила, что арестовали мужчину за возможное незаконное хранение оружия.

TBS сообщил, что злоумышленник рассказал мотивы нападения. Он разозлился на Китано за то, что в июне режиссер проигнорировал его мольбы помочь пробиться в индустрию развлечений. Тогда мужчина встал на колени перед машиной кинодеятеля. Полиция продолжает расследование.

Такеши Китано — известный актер и режиссер в основном криминальных драм. Он выиграл «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за фильм «Фейерверк» в 1997 году.