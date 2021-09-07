«Это моя история, рассказанная мной»: Джанет Джексон показала первый тизер документалки «Janet»

Судя по ролику, интервью для фильма дали друзья певицы и знаменитости, такие как Мэрайя Кэри и Пола Абдул. Они рассказали о том, что связывает их с Джанет и как строилась ее карьера.

Американская певица, сестра Майкла Джексона Джанет опубликовала первый тизер собственного документального фильма «Janet». Посмотреть его можно в инстаграм-аккаунте артистки.

В картине появятся архивные кадры с Майклом Джексоном вместе с Джанет за кулисами масштабных шоу, а также снимки их членов семьи. Тито Джексон сказал в тизере: «Она всегда будет моей младшей сестрой».

Саундтреком к ролику стал сингл Джанет «Control» из одноименного альбома 1986 года. В нем рассказывается о том, как молодая девушка взяла ответственность за свою жизнь в свои руки.

Первый альбом певицы под названием «Janet Jackson» вышел в 1982 году — тогда ей было 16 лет. Премьера «Janet» состоится в январе 2022 года в честь 40-летия первого альбома певицы.

«Это моя история, рассказанная мной», — сказала Джанет в финале тизера.