Британские ученые: «прокремлевские боты» комментируют публикации зарубежных СМИ

Британское издание «Би-би-си» рассказало о результатах исследования специалистов из НИИ преступности и безопасности Кардиффского университета о деятельности «прокремлевских ботов».

Ученые утверждают, что русскоязычные боты регулярно с 2018 года оставляют комментарии под публикациями зарубежных медиа, таких как Fox News, Der Spiegel, Le Figaro, La Stampa и The Times. В последнее время эти комментарии касаются вывода западных войск из Афганистана.

Эти высказывания, по мнению авторов работы, были направлены на то, чтобы показать широкую поддержку России, президента Владимира Путина и определенных политических действий и взглядов. На основе позитивных комментариев строились некоторые статьи в СМИ.

Исследователи приводят в качестве примера материал РИА «Новости» «Британцы сравнили приход Талибана* к власти с концом западной цивилизации». В нем приводятся комментарии пользователей, которых ученые считают ботами.

Деятельность так называемых «прокремлевских ботов» авторы доклада обнаружили на сайтах 32 известных изданий в 16 странах мира. Фейковые комментарии легли в основу 260 русскоязычных публикаций, подсчитали они.



*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.