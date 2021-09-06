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Актуальное искусство захватит улицы и парки Москвы в рамках проекта «Здесь и сейчас»

Семён Гудошников
Сегодня в 20:30

С 7 сентября по 31 октября в Москве пройдет ежегодный смотр актуального искусства «Здесь и сейчас». Его организуют Музей Москвы и объединение «Выставочные залы Москвы» по инициативе правительства города.

В рамках проекта на улицах и в парках представят произведения 15 ведущих современных художников столицы. Кураторами выступили Николай Палажченко, Александр Астахов, Эльчин Али-заде и Алексей Щербина.

В этом году «Здесь и сейчас» объединит три направления паблик-арта: скульптурные арт-объекты, монументальную живопись (муралы) и медиаискусство в дополненной реальности (его можно будет посмотреть в инстаграме). В каждом из них будут представлены пять художников и студий.

Объекты будут появляться на разных площадках поэтапно. Узнать подробную информацию о них и об их авторах можно на сайте и в соцсетях Музея Москвы. По завершению смотра арт-объекты продолжат свою жизнь в пространстве города и интернета.

«Удачное произведение паблик-арта может стать визитной карточкой города, одним из его символов. В рамках проекта „Здесь и сейчас“ для нас важно дать возможность реализации проектов московским художникам нескольких поколений, работающим в разных медиа — от скульптуры до AR, чтобы найти новые формы существования искусства в огромном пространстве нашего города», — сказал куратор проекта Николай Палажченко.

В событийную часть «Здесь и сейчас» войдет более 20 лекций и дискуссий с экспертами, исследователями и кураторами в области стрит-арта и урбанистики. Центральной станет конференция по паблик-арту в городской среде, которая пройдет 22 и 23 октября в Музее Москвы.

С 23 сентября по 31 октября у Большого Перовского пруда можно будет увидеть художественно-исследовательский проект «Люди и полимеры», организованный Музеем Вадима Сидура и Московским музеем современного искусства. С помощью архивов создатели проекта восстанавливают память о Кусковском химическом заводе, который был на этом месте, но не оставил и руин.

В событийную программу также войдут встречи с художниками-участниками проекта и серия мастер-классов курса «Супергид», где исследователи Москвы расскажут, как придумать и спланировать прогулку по городу.

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