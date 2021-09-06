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Умер актер Жан-Поль Бельмондо

Семён Гудошников
Сегодня в 17:32

В возрасте 88 лет умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката. Причины смерти не уточняются.

Бельмондо получил всемирную известность благодаря роли в фильме «На последнем дыхании», который Жан-Люк Годар снял в 1959 году. После этого актер снялся в десятках картин, среди которых «Чочара», «Сирена „Миссисипи“» и «Великолепный».

Одной из самых запоминающихся стала роль секретного агента в ленте «Профессионал» Жоржа Лотнера. Культовый статус ей помог получить потрясающий саундтрек от Эннио Морриконе. Бельмондо играл не только в кино, но и в театре.

В 2001 году актер перенес инсульт. После этого он на время прекратил профессиональную деятельность, но в 2008-м вернулся на съемочную площадку, сыграв в картине Франсиса Юстера «Человек и его собака».

В 2015 году Бельмондо заявил об окончательном завершении актерской карьеры. На следующий год ему вручили почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф.

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