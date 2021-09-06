Москвичам предложили билеты в кино, на выставки и спектакли за отсортированный мусор

В Москве стартовала экологическая акция «Чистое искусство». До 12 сентября жители города могут получить билеты на спектакли и фильмы, выставки, концерты, мастер-классы и лекции, если сдадут отсортированный мусор.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно собрать не менее двух килограммов бытовых отходов — пластика, бумаги, стекла или алюминия. Их нужно привезти в один из пунктов приема, после чего москвичам дадут специальный промокод.

Его можно будет обменять на билеты на сайте проекта. Подробности акции можно прочитать здесь.

В частности, по экобилетам можно сходить на концерты Mary Gu, ST, Дианы Арбениной, Риты Дакоты, «Мельницы», «Танцев минус», «Сургановой и оркестра». Также среди бонусов — посещение Центра документального кино, мюзикла «Шахматы» в МДМ, музея «Гараж».