Боец Федор Емельяненко подал документы в магистратуру на агронома

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Об этом РИА «Новости» сообщили в приемной комиссии вуза.

«Емельяненко подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура „Садоводство“, на заочное отделение», — сказал собеседник агентства.

44-летнему спортсмену предстоит сдать несколько экзаменов, по итогам которых пройдет зачисление студентов. Первый экзамен начнется на следующей неделе.

В 2008 году Емельяненко получил высшее образование в Белгородском государственном университете. Он защитил диплом на тему «Методика развития силовых способностей при подготовке самбистов 13–15 лет» на кафедре физической культуры.

Последний бой Емельяненко провел в декабре 2019 года, одолев американца Квинтона Джексона. В копилке бойца MMA 39 побед и 6 поражений, один поединок признан несостоявшимся.