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Илон Маск: в 2023 году Tesla выпустит бюджетный электрокар за 25 тыс. долларов без руля и педалей

Виктория Шанина
Сегодня в 15:17

Основатель Tesla Илон Маск анонсировал выпуск бюджетного электрокара за 25 000 долларов. Вероятно, автомобиль будет полностью автономным — без руля и педалей, пишет Electrek.

По информации издания, эту новость Маск озвучил на корпоративной встрече своим сотрудникам. Новый электрокар получил условное название Model 2, по плану его производство запустится в 2023 году.

На данный момент машины Tesla в среднем стоят 60 000 долларов. Компания планирует снизить цену до 25 000 благодаря оптимизации производства и новым аккумуляторным ячейкам. Model 2 станет самым доступным в линейке компании.

«Хотим ли мы, чтобы эта машина была с рулевым колесом и педалями?» — задал риторический вопрос Илон Маск, намекнув, что новая машина может быть полностью автономной.

На данный момент Tesla занимается производством самого быстрого электромобиля Roadster, но его выпуск был перенесен из‑за глобального дефицита полупроводников и проблем в цепочке поставок. Маск отметил, что теперь спорткар выйдет не раньше 2023 года.

Ранее Tesla начала откладывать заказы клиентов из‑за нехватки запчастей и компьютерных чипов, некоторые ожидают свои автомобили месяцами. Основатель компании назвал ситуацию «логистическим адом».

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