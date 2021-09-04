В Нижнем Новгороде нашли девушку, которая пропала 10 дней назад. Подозреваемого арестовали

Полиция Нижнего Новгорода нашла 23-летнюю Елизавету Бабикову, которая пропала 24 августа. Об этом сообщил телеграм-канал Mash, прикрепив видеообращение жены похитителя.

Издание пишет, что в день пропажи Елизавета собиралась пойти на свидание с новым знакомым. Он забрал ее у дома на черном Range Rover, и с тех пор девушку никто не видел.

1 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. На следующий день жена 39-летнего Сергея Свешникова записала видео, в котором заявила о пропаже супруга и попросила всех неравнодушных присоединиться к поискам.

Елизавету Бабикову нашли в подвале гаража, который принадлежит Свешникову. Она была прикована наручниками, а дверь — заперта.

СК сообщил о задержании Сергея Свешникова 4 сентября. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 126 Уголовного кодекса (похищение человека, совершенное в целях получения материальной выгоды для виновного или других лиц или избавления от материальных затрат).

По информации портала Znak, на допросе Елизавета рассказала, что похититель угражал ей ножом и насиловал. В подвале была оборудована комната с кроватью, телевизором, кухней, ванной и туалетом, там были установлены камеры.