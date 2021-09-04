Netflix показал трейлер голландского триллера «Навсегда богатый»

Новый проект кинематографиста рассказывает о начинающем рэпере Ричи, на которого перед важным выступлением напала группа вооруженных подростков. Они отняли у музыканта часы и сняли унизительное ограбление на видео. Ослепленный жаждой мести, Ричи пускается в погоню.

Стриминговый сервис Netfix показал трейлер голландского триллера «Навсегда богатый», снятого режиссером Шейди Эль-Хамусом, известным по фильму «Об этой жизни».

«Навсегда богатый» — это первый оригинальный фильм Netflix, снятый в Нидерландах. Его сценарий написал Эль-Хамус совместно с Йеруном Шолтеном. Картина выйдет на стрим-сервисе 1 октября.

В ней снялись Йонас Смулдерс, Даниэль Колф, Синем Кавус, Хадевих Минис, Юта Вонг-Лой-Синг, Мустафа Дюгулу и Яссин Дардур. Оператором ленты выступил Менно Манс.