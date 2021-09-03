YouTube заблокировал канал казахстанского блогера Куата Ахметова за «языковые рейды»

Видеохостинг YouTube заблокировал канал казахстанского блогера Куата Ахметова за многочисленные нарушения правил сервиса в отношении оскорблений, издевательств и угроз. Об этом сообщило РИА «Новости».

В последнее время Ахметов размещал на портале ролики, в которых проверял сотрудников магазинов и ресторанов на способность обслужить клиентов на казахском языке. На видео, как правило, запечатлевались конфликты из‑за незнания персоналом государственного языка.

В адрес людей Ахметов использовал такие термины как «фашисты» и «гастарбайтеры». Из‑за этого материалы блогера осудил первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев. МВД России же запретило Ахмедову въезд в Россию на 50 лет.

МВД Казахстана намерено проверить видеозаписи и дать им процессуальную оценку. В генпрокуратуре республики утверждают, что правоохранители уже расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни.

Ранее знакомые блогера сообщали в соцсетях, что Ахметов уехал из Казахстана и в данный момент находится в Грузии.