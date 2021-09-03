Бывший дом Аль Капоне в Южной Флориде снесут. Здание пострадало от наводнений

Новые владельцы дома, где жил Аль Капоне, снесут строение после наводнений. Оно принадлежало американскому гангстеру около 20 лет, пишет Associated Press.

По словам одного из владельцев Тодда Глейзера, дом находится примерно на один метр ниже уровня моря, поэтому фундамент оказался затоплен, и под ним долго стояла вода.

«Дом превратился в кусок дерьма. Это позор для Майами-Бич», — отметил Глейзер.

В сентябре власти начали обсуждать присвоение постройке статуса исторического наследия города. Однако, по словам Глейзера, это не помешает планам новых владельцев.

На месте дома Капоне планируется построить современный двухэтажный дом. По задумке в нем будет восемь спален, восемь ванных комнат, джакузи, спа и сауна.

Аль Капоне купил этот дом за 40 тыс. долларов в 1928 году и периодически возвращался. В 1947-м он умер там от сердечного приступа. По легенде именно в этом месте Капоне со своими соратниками спланировал бойню в День святого Валентина, во время которой в Чикаго были застрелены семь участников конкурирующей ирландской группировки Багса Морана.