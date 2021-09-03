ЦИК начал проверку из‑за информации о тренинге по фальсификации выборов в Подмосковье

Центризбирком направил в подмосковный Королев группу оперативного реагирования после того, как «Новая газета» сообщила о возможной подготовке к фальсификации выборов в Госдуму. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК.

Комиссия направила официальные письма генпрокурору РФ, председателю Следственного комитета, губернатору Московской области и председателю областного ЦИК с просьбой «принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций» в области.

Кроме того, Центризбирком попросил их «тщательно расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями и правонарушений», представленных в материалах «Новой газеты».

«Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность, — тем более если это будет квалифицировано как групповой сговор», — говорится в сообщении.

В ЦИК назвали «недопустимыми» ситуации, когда «одиозные лица, ранее замеченные в нарушениях» и освобожденные от своих должностей, «опять „всплывают“ в том или ином должностном качестве». Своими действиями они «фактически перечеркивают огромный, сложнейший труд наших коллег из избирательной системы, которые ответственно и добросовестно исполняют свой общественно-политический долг», отметили в комиссии.

Накануне «Новая газета» передала в ЦИК аудиозапись, сделанную, по информации издания, на секретном тренинге в Королеве, на котором решалось, кто и с каким результатом победит на думских выборах в Подмосковье. На записи слышно, как обсуждаются будущие фальсификации. В частности, представитель городской администрации рассказывала, как именно предстоит обеспечить победу кандидатов от «Единой России»: «Нам интересна конкретная цифра и конкретная партия: 42–45. Это по списку за партию».