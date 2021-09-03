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В Москве завершились съемки мини-сериала «Номинация» Надежды Михалковой

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:15

Актриса Надежда Михалкова, дочь режиссера Никиты Михалкова, завершила съемки четырехсерийного драматического сериала «Номинация», рассказали «Афише Daily» в онлайн-кинотеатре Okko и компании «Медиаслово». Надежда и ее сестра Анна Михалкова сыграли в нем главные роли.

«Номинация» расскажет историю двух известных актрис — Веры и Татьяны (Надежда и Анна Михалковы) — дочерей неожиданно скончавшегося советского кинорежиссера. Девушки пытаются понять, как им теперь жить дальше с матерью-тираном Агафьей (Людмила Максакова).

Внезапно Агафья предлагает Вере снять ленту на государственные субсидии, в которых главные роли сыграют все три женщины. В итоге мать и две сестры, находящиеся в очень сложных отношениях, оказываются на одной съемочной площадке. И эти съемки либо спасут их семью, либо окончательно ее уничтожат.

«Позади почти 30 насыщенных съемочных дней. Были моменты, которые расстраивали съемочную группу, еще больше было моментов, которые веселили и радовали всех нас, но заканчивать съемки всегда немного грустно. Мне как режиссеру повезло: дальше я с этой историей, героями и персонажами буду работать над монтажом, озвучанием, музыкой… », — рассказала Надежда Михалкова.

Премьера «Номинации» состоится эксклюзивно на Okko.

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