В Петербурге умерла главная кошка Петропавловской крепости. Она прожила там более 20 лет

В Петербурге умерла кошка по кличке Капитолина, которая прожила в Петропавловской крепости более 20 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника музея Марину Логунову.
По ее словам, в последнее время животное страдало от сердечной и легочной недостаточности и была помещена в кислородную камеру.
«Последние полгода я на нее смотрела, и видно было, как она на глазах угасает, ее наблюдал врач. Не всякой кошке дано было прожить жизнь так, как прожила Капа — она была равноправным членом нашего сообщества, ее знал и любил весь город», — сказала Логунова.
Она отметила, что до болезни кошка была очень активной и любила находиться в центре внимания, а в 17 лет ловила в соборе грызунов и охотилась на птиц.
На данный момент в музее решают, заводить ли нового питомца, чтобы охранять его от мышей. «В церквях кошки даже положены для борьбы с грызунами. Но Капочку мы не заводили, она сама пришла к нам и стала жить в соборе», — добавила Логунова.
В июне этого года Капитолина стала лауреатом второй степени в номинации «Мяузейный кот» всероссийской премии котов. В ней участвовали ушастые, которые «работают» в культурных учреждениях, магазинах и других местах.