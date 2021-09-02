В Петербурге умерла главная кошка Петропавловской крепости. Она прожила там более 20 лет

В Петербурге умерла кошка по кличке Капитолина, которая прожила в Петропавловской крепости более 20 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника музея Марину Логунову.

По ее словам, в последнее время животное страдало от сердечной и легочной недостаточности и была помещена в кислородную камеру.

«Последние полгода я на нее смотрела, и видно было, как она на глазах угасает, ее наблюдал врач. Не всякой кошке дано было прожить жизнь так, как прожила Капа — она была равноправным членом нашего сообщества, ее знал и любил весь город», — сказала Логунова.

Она отметила, что до болезни кошка была очень активной и любила находиться в центре внимания, а в 17 лет ловила в соборе грызунов и охотилась на птиц.