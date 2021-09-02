Прахом фаната Tiesto выстрелили из конфетти-пушки во время выступления диджея

Семья погибшего Стюарта Митчелла продала его билеты на фестиваль Creamfields, чтобы покрыть расходы на похороны. Отец Митчелла отправил покупателям часть праха сына и попросил развеять его на мероприятии, чтобы молодой человек побывал на фестивале в последний раз. Об этом пишет Би-би-си.

Купившие билеты двоюродные братья Райан и Лиам Миллены согласились выполнить просьбу. Они сделали два баннера с фотографией Митчелла и надписью «Этот последний танец — для тебя, дружище».

Мужчины попросили организаторов поднять плакат на сцену, чтобы сделать несколько фото. Когда сотрудники узнали, в чем дело, они предложили выстрелить прахом погибшего из конфетти-пушки во время выступления хедлайнера, диджея Tiesto, который закрывал фестиваль. Так они и поступили (баннер со сцены тоже показали).