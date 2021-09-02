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Прахом фаната Tiesto выстрелили из конфетти-пушки во время выступления диджея

Семён Гудошников
Сегодня в 18:04

Семья погибшего Стюарта Митчелла продала его билеты на фестиваль Creamfields, чтобы покрыть расходы на похороны. Отец Митчелла отправил покупателям часть праха сына и попросил развеять его на мероприятии, чтобы молодой человек побывал на фестивале в последний раз. Об этом пишет Би-би-си.

Купившие билеты двоюродные братья Райан и Лиам Миллены согласились выполнить просьбу. Они сделали два баннера с фотографией Митчелла и надписью «Этот последний танец — для тебя, дружище».

Мужчины попросили организаторов поднять плакат на сцену, чтобы сделать несколько фото. Когда сотрудники узнали, в чем дело, они предложили выстрелить прахом погибшего из конфетти-пушки во время выступления хедлайнера, диджея Tiesto, который закрывал фестиваль. Так они и поступили (баннер со сцены тоже показали).

Сестра погибшего сказала, что ее брат был поклонником Tiesto, и на его похоронах играла песня диджея «Adagio for Strings». Новость о том, что прах Митчелла поедет на Creamfields, она назвала первой хорошей новостью с момента смерти близкого человека. По ее словам, усилия братьев Милленов «на 110% помогли пережить горе».

Стюарт Митчелл, житель британского Норфолка, покончил с собой в июле этого года. У него остался трехлетний сын. Сестра погибшего вместе с братьями Милленами подключилась к кампании по повышению осведомленности о самоубийствах среди молодежи. Им уже удалось собрать 1200 фунтов стерлингов (около 120 тыс. рублей).

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