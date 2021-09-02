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Окончательный запрет на одноразовые товары из пластика планируют ввести в 2024 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:27

Окончательный запрет на производство одноразовых товаров и упаковки из пластика планируют ввести в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минприроды Александра Козлова.

Он рассказал, что министерство будет вводить запрет постепенно, чтобы производства успели перестроиться. А перечень из 28 товаров уже находится на рассмотрении в Минпромторге.

В список рекомендованных к запрету изделий входят одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ, коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (кроме лекарств), упаковка для куриных и перепелиных яиц, несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.

Козлов уверен, что процесс отказа от одноразовых пластиковых товаров будет протекать легко из‑за разнообразия альтернатив.

«Непрозрачные пластиковые бутылки мы предлагаем заменить прозрачными, которые легко перерабатываются. Одноразовые тарелки можно делать из пульпекартона, трубочки можно делать из дерева или заменить специальными бумажными. Все эти технологии есть и уже используются», — отметил он.

В Госдуме поддержали запрет пластиковой посуды. Глава «Российского экономического оператора» Денис Буцаев отметил, что на создание мощностей для производства альтернативных товаров потребуется два года.

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