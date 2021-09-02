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«Миссия невыполнима-7» и «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом вновь перенесли

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:30

Студия Paramount перенесла релизы двух боевиков с Томом Крузом — «Миссия невыполнима-7» и «Топ Ган: Мэверик». Изменения вызваны опасениями по поводу всплеска случаев COVID-19, передает Deadline.

Теперь «Миссия невыполнима-7» выйдет на экраны 30 сентября 2022 года. Изначально фильм планировали показать 27 мая следующего года, но на эту дату поставили премьеру «Топ Ган: Мэверик» — его надеялись показать 19 ноября.

С 22 октября на 4 февраля переехала премьера «Чудаков навсегда».

В Paramount ждут улучшения эпидемиологической ситуации в мире и стабильной работы кинотеатров.

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