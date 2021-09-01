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В Калининградской области детям до 14 лет запретили ходить в кафе и торговые центры без взрослых

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:14

В Калининградской области детям до 14 лет запретили посещать предприятия общепита без сопровождения взрослых. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Таким образом власти пытаются препятствовать распространению коронавирусной инфекции. Детям и подросткам не разрешается отныне появляться не только в кафе и ресторанах, но и в торговых центрах.

«Начался учебный год в школах, пришла осень с ее ненастной погодой, и дети стали больше проводить свободное время компаниями в помещениях различного рода предприятий общепита, в торговых центрах. Что небезопасно с учетом ситуации с коронавирусом», — заявил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

В Калининградской области на 1 сентября всего было выявлено 48 914 случаев заражения COVID-19, из них 6637 человек сейчас находятся под медицинским наблюдением. За последние сутки зафиксировано 184 случая коронавируса, среди заболевших — десять школьников.

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